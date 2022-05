L'Anadolu Efes serait intéressé par Tomas Satoransky

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : FIBA

L'Anadolu Efes Istanbul vient de réaliser un back-to-back historique en remportant l'EuroLeague pour la deuxième année consécutive. Si après la saison 2020-2021, le club turc avait réussi à garder son ossature principale pour repartir à la conquête de ce deuxième titre, cette intersaison s'annonce différente. Le double MVP du Final Four en titre, Vasilije Micic, pourrait répondre aux sirènes de la NBA, à 28 ans. Si Shane Larkin devrait lui rester, il lui faudra toujours former un duo de choc à l'arrière.

Et selon EuroHoops, Tomas Satoransky (2,01 m, 30 ans) pourrait être celui-là. Après une saison 2021-2022 partagée entre trois franchises (La Nouvelle Orléans, San Antonio puis Washington D.C.), le meneur tchèque sera libre lors de l'intersaison à venir. Son utilisation outre Atlantique étant sur le déclin, après six saisons consistantes (6,9 points à 46,8% de réussites aux tirs, 2,9 rebonds et 4,1 passes décisives en 22 minutes en 6 saisons), le Pragois a semble-t-il l'envie de rejouer les premiers rôles dans un effectif visant le titre. Son avenir est ainsi beaucoup évoqué en Europe ces dernières semaines, mais l'Anadolu Efes n'est pas le seul club intérressé. Le FC Barcelone songe également à le rapatrier, lui qui y a évolué entre 2014 et 2016.

Avec Will Clyburn en plus dans l'aile, pour remplacer Krunoslav Simon, l'Anadolu Efes devrait parvenir à monter une nouvelle équipe candidate au titre, quelque soit les départs. Mais avant d'y songer, le club va devoir remporter les playoffs en Turquie, alors qu'un match 3 très tendu les attends ce mardi en quarts de finale contre Izmir (1-1).