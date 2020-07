L’ancien Antibois Aigars Skele s’engage au VEF Riga

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : Sébastien Grasset

L'ancien arrière d'Antibes Aigars Skele (1,92 m, 27 ans) poursuit sa carrière dans son pays natal, au VEF Riga, club où il déjà évolué en 2014.

Après avoir commencé sa carrière en Espagne au Fuenlabrada avant de jouer en Lettonie et en Estonie, il a rejoint la France et Antibes en 2018. Il valait 7,9 points, 2,3 rebonds et 2,1 passes décisives pour 8 d'évaluation.

En 2019/20, il jouait au BC Kalev où il cumulait 11,1 points, 2,8 rebonds et 4,5 passes décisives pour 14,1 d'évaluation