L'ancien intérieur des Metropolitans 92 Josh Owens rejoint l'Hapoel Tel-Aviv

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : Lilian Bordron

Remplaçant médical de Miralem Halilovic sur la deuxième partie de saison des Metropolitans 92 en 2020-2021 (3,3 points à 59,6% de réussite aux tirs et 1,8 rebond en 11 minutes sur 23 rencontres de Betclic ELITE), Josh Owens (2,03 m, 32 ans) a démarré la saison à l'Ionikos Nikaia en Grèce. Après 4 matches de championnat grec et 2 de FIBA Europe Cup (5 points à 66,7% de réussite aux tirs et 4,5 rebonds en 22 minutes), l'ancien étudiant de Stanford en est parti. Il va reprendre du service en Israël, à l'Hapoel Tel-Aviv, l'actuel huitième de Winner League (3 victoires, 4 défaites).