L'ancien joueur d'Antibes Tyler Harvey rejoint le championnat australien

Passé par les Sharks d'Antibes en 2017/18, Tyler Harvey (1,93 m, 27 ans) va découvrir l'Australie. Le Californien vient de s'engager en NBL avec les Hawks, le club basé Wollongong. Coéquipier de Killian Hayes à Ulm en Allemagne la saison dernière, l'arrière tournait à 10,4 points à 41,6% de réussite aux tirs, 1,9 rebonds et 1,6 passe décisive pour 8,7 d'évaluation en championnat.

Auteur d'une saison intéressante en Jeep Élite avec Antibes (11,3 points, 1,8 rebonds pour 7,8 d'évaluation), il avait ensuite évolué en G-League, où il avait planté 58 points en février 2019 avec les Memphis Hustle.

