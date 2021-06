L'ancien joueur de Denain Elvar Friðriksson élu MVP de la ligue lituanienne

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : Championnat de Lituanie de basketball

Elvar Friðriksson (1,80 m, 26 ans) a été élu MVP de la saison en Lituanie. Si son équipe, le Krepšinio Klubas Šiauliai, a terminé septième du championnat de Lituanie avec un bilan de 13 victoires et 23 défaites, le meneur a réalisé une grosse saison, tournant à 15,6 points à 46,9% de réussite, 3 rebonds, 7,7 passes décisives et 1,1 interception pour une évaluation de 17,5 en 30 minutes de jeu. Il a notamment réalisé quelques cartons comme celui face à Pieno Zvaigzdes où il a fini à 19 points, 10 passes et 6 rebonds. Mais il y a surtout ce match, encore contre Pieno, où le meneur Islandais a battu son record de points cette saison avec 33 unités, mais aussi 12 passes décisives.

Elvar Friðriksson n'est pas un inconnu en France puisqu'il avait joué à Denain en début de saison 2018-2019. A l'époque, il avait créé la polémique en confiant dans un média islandais que la ville ne lui plaisait pas et qu'il n'était tout simplement pas heureux à Denain. Cette histoire n'avait pas plu aux supporters et aux dirigeants du club nordiste et les deux parties s'étaient séparés. Elvar Friðriksson était ensuite reparti en Islande et son club formateur, situé à Njardvik. A l'été 2019, il s'est ensuite engagé à Boras en Suède.