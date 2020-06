L'ancien leader de Châlons-Reims, Drew Gordon, signe à Saratov

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : VTB League

Ancien All-Star de Pro A, Drew Gordon (2,05 m, 29 ans) retrouve le championnat russe après un passage réussi au Zénith Saint-Pétersbourg en 2017/18.

Formé entre UCLA et New Mexico, le frère d'Aaron Gordon (Orlando Magic, NBA) s'est installé sur le continent européen en 2012 en signant au Partizan Belgrade et en disputant ainsi l'EuroLeague. Passé également par de grosse écuries comme le Dinamo Sassari en Italie et Banvit en Turquie, il a réalisé son rêve en intégrant la NBA en 2014 puisqu'il a signé pour les Philadephia 76ers, pour disputer 9 matchs dans la grande ligue avant de rejoindre l'équipe G-league affiliée des Delaware 87ers.

A l'intersaison 2015, l'ancien vainqueur de la coupe d'Italie a été très demandé sur le marché francais. Engagé par le CCRB, il tournait en Pro A à 14 points, 9,6 rebonds et 1,5 passe décisive pour 19,5 d'évaluation.

Après son passage en France, il a découvert et s'est imposé en EuroCup sous les couleurs du Lietuvos Rytas puis du Zénith Saint-Pétersbourg. Signé en octobre 2018 par la franchise NBA de Brooklyn, il s'est rapidement fait couper et a intégré l'effectif des Long Island Nets en G-League.

Pour son retour en Europe au Zielona Gora, le Californien valait 13,3 points et 8,3 rebonds dans le championnat polonais.