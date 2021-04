L'ancien pigiste palois Manu Lecomte signe une énorme performance en Lituanie

Parti de l'Elan Béarnais en mars dernier pour rejoindre le club du BC Prienai, actuel huitième du championnat lituanien, Manu Lecomte (1,80 m, 25 ans) ne cesse de briller sur les parquets depuis son arrivée en Lituanie.

Le meneur international belge a largement contribué à la victoire de son équipe (97-70) face au Kaideniu Nevezis en inscrivant 27 points et délivrant 7 passes décisives, pour finir à 38 d'évaluation. La semaine dernière, il figurait déjà dans le meilleur 5 de la dernière journée de championnat lituanien, preuve de sa régularité depuis son arrivée au BC Prienai, où il est le coéquipier de Tom Digbeu.

@ManuLecomte20 took the stage to help @bcprienai get a big win over @nevezis_optibet #betsafeLKL #ShowMustGoOn pic.twitter.com/TY2Wh7wBsA