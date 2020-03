L'ancien président du Real Madrid Lorenzo Sanz est décédé des suites du coronavirus

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : Real Madrid

Le Real Madrid a confirmé samedi soir le décès, à cause du coronavirus, de son ancien président, Lorenzo Sanz, à l'âge de 76 ans. Celui-ci a intégré la direction du club multisports dans les années 80 avant d'en devenir le président en 1995. Il a notamment remporté 1 Liga de basket et 1 Coupe Saporta de basket, en plus de deux Ligues des Champions en football. Il a ensuite été battu aux élections de la présidence du Real Madrid en 2000, par Florentino Perez.

L'Espagne compte 1 326 victimes dues au coronavirus.