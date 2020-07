L'ancien Roannais Andre Hollins arrête sa carrière

Le combo-guard américain Andre Hollins ne rechaussera plus les baskets sur un terrain professionnel. Après un cursus universitaire sous les couleurs des Golden Gophers du Minnesota, il avait débuté sa carrière professionnelle en 2015 du côté de Louvain (Belgique) avant débarquer dans la Loire à l'été 2016. Il a effectué 23 matchs avec le maillot roannais (11,5 points, 2,7 rebonds, 2,3 passes décisives pour 9,5 d'évaluation de moyenne) et remporté notamment la Leaders Cup de Pro B en 2017.

Non conservé par la Chorale au mois de mars 2017, il est parti en Allemagne (Braunschweig) puis au BC Körmend (Hongrie) avant d'enchaîner les piges (Nevėžis Kėdainiai - Lituanie, Helsinki Seagulls - Finlande et Umeå BSKT - Suède).

Thank you, Basketball, for giving me the opportunity to live a life I never would’ve thought I’d have. I have traveled and played all over the world. Created lifelong friendships and shared unforgettable experiences… https://t.co/qj4GXrPLHR