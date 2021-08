L'Argentine dernière sélection qualifiée pour les quarts de finale

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : FIBA

Dans l'obligation de gagner pour terminer dans les deux meilleurs troisième, l'Argentine, vice-championne du monde en titre, a répondu présent contre le Japon (97-77), dimanche à Tokyo et s'est qualifiée pour la cinquième fois d'affilée en quart de finale d'un tournoi olympique. Elle pourrait y retrouver la France, première de son groupe, pour une potentielle revanche de la demi-finale de la Coupe du monde 2019 en Chine, remportée par la sélection argentine. Le tirage au sort aura lieu à 13h, heure française.

The Magician is back in business @FacuCampazzo flirts with the triple double as Argentina clinch the last spot in the #Tokyo2020 Men's #Basketball Quarter-Finals!



Box Score https://t.co/AEOIEjrhgO pic.twitter.com/wXLbm2tCoY — FIBA #Tokyo2020 (@FIBA) August 1, 2021

Pour vaincre les Nippons, la sélection entraînée par Sergio Hernandez s'est appuyée sur les vétérans stars de l'équipe, Luis Scola et Facundo Campazzo. A 41 ans, le premier, quatrième meilleure scoreur de l'histoire olympique, s'est fendu de 23 points à 9/21 de réussite aux tirs, dont 5/8 à 3-points et 10 rebonds. Parfaitement secondé par l'ancien lutin du Real Madrid, auteur de 17 points à 5/11 aux tirs, 7 rebonds et 11 passes décisives, l'ancien joueur des Rockets de Houston a guidé les siens vers un succès qui s'est dessiné en seconde mi-temps (51-39).

Porté par une belle adresse (39% à 3-points et 51% à 2-points) et animé d'une volonté de partager la balle (27 passes décisives), l'Argentine s'est détachée d'une sélection japonaise maladroie derrière l'arc primé (26%). Sa star, Rui Hachimura, a livré son plus mauvais match depuis le début de la compétition (13 points à 6/17 aux tirs et 11 rebonds).