L'Australie, nouveau terrain de jeu de MiKyle McIntosh (ex-Le Portel)

De la Côte d'Opale à la Tasmanie. C'est la trajectoire de MiKyle McIntosh (2,01 m, 27 ans) qui avait décidé de ne pas prolonger son aventure avec l'ESSM Le Portel il y a quelques semaines, lui qui était un des meilleurs élements du groupe d'Eric Girard la saison écoulée (12,1 points à 42,2% aux tirs, 4,1 rebonds et 1,4 passe décisive pour 10,5 d'évaluation en 29 minutes).

L'international canadien rejoint la toute nouvelle formation de Tasmania JackJumpers fondée en 2020, située à Hobart, la capitale de l'État insulaire australien. Une formation qui rejoint direction la NBL, la première division. Une nouvelle expérience à l'étranger pour le poste 4 après des passages en Corée du Sud, au Canada, en Belgique et en France donc.

Our third import is here! The 6’7 forward joins the JackJumpers after a successful international career which has seen him play professionally in South Korea, America in the NBA G-League, Canada, Belgium and France. https://t.co/kPAti83QTz pic.twitter.com/MjODcG9e2W