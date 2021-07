L'Australie prend les commandes du groupe B, le Nigeria distancé

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : FIBA

Dans le groupe B du tournoi olympique masculin, l'Australie est désormais leader invaincu. Les Boomers ont remporté le choc contre l'Italie, 86 à 83, ce mercredi. La partie a été très serrée avec deux quart-temps à égalité ainsi et un point d'écart seulement sur le deuxième quart-temps. C'est au retour des vestiaires que l'équipe de Jock Landale (18 points à 7/11 et 7 rebonds pour 23 d'évaluation en 24 minutes) a finalement fait "l'écart", grâce à leur domination au rebond (44 prises à 30) et la maladresse à 3-points des Italiens (8/25). Si Nico Mannion et Simone Fontecchio ont brillé avec respectivement 21 et 22 points, Nicolo Melli (0 point à 0/3 et 4 rebonds en 24 minutes) et Danilo Gallinari (5 points à 2/5 et 2 rebonds en 19 minutes) se sont fait étonnamments discret, en sortie de banc pour ce dernier.

Les Italiens auront l'occasion de se qualifier pour les quarts de finale en cas de victoire contre le Nigeria samedi à 6h40. Une équipe du Nigeria dernière du groupe après sa défaite contre l'Allemagne (99-92) plus tôt dans la journée. Dominateurs dans la raquette, les Allemands ont passé un 14-0 à Jordan Nwora (33 points à 13/20) & co de la 34e à 38e minute.