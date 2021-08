L'Australie s'arrache contre Porto Rico pour compléter le plateau des quarts de finale

À L'ÉTRANGER

L'Australie devait l'emporter d'au moins 24 points contre Porto-Rico pour finir parmi les deux meilleurs troisièmes du tournoi olympique féminin et ainsi se qualifier pour les quarts de finale. En s'appuyant notamment sur la future intérieure de Basket Landes Marianna Tolo, auteure de 26 points, les Opals ont fini à +27 (96-69). Pourtant, elles n'étaient qu'à +1 (49-48) à la 23e minute de jeu et encore à +7 (59-52) à la 39e. Puis, l'écart a grimpé, grimpé, grimpé mais ce n'est qu'à 1 minutes et 24 seconde de la fin, sur un panier de Tolo, qu'elles ont atteint l'avance nécessaire. Une réussite qui leur permet de finir deuxième troisième du groupe C et donc d'atteindre les phases finales, au contraire du Canada, le grand perdant de cette journée. Les Australiennes affronteront les Etats-Unis à ce stade.

