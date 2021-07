L'Australie s'impose face à Team USA en match de préparation

À L'ÉTRANGER

Demi-finaliste de la dernière Coupe du Monde, en Chine, l'Australie a confirmé son statut d'outsider pour la médaille olympique en battant les Etats-Unis (91-83) chez eux, à Las Vegas, lors du deuxième match de préparation pour les JO. Guidés par les vétérans Patty Mills (22 points, 2 rebonds et 4 passes décisives) et Joe Ingles (17 points, 4 rebonds et 3 passes décisives), les Boomers ont infligé une deuxième défaite consécutive aux coéquipiers de Kevin Durant (17 points à 6/13 aux tirs), après celle concédée il y a deux jours face au Nigéria.

Alors que les principes de jeu défensifs défendus par Gregg Popovich avaient été respectés en première mi-temps (46-37 pour Team USA), le deuxième acte a mis en exergue les problèmes d'investissement collectif et individuel déjà aperçus face à la sélection nigériane. Face à une équipe d'Australie au jeu bien huilé, les Etats-Unis ont encaissé 54 points en 24 minutes, dont 32 lors du troisième quart-temps. Les efforts de Damian Liliard (22 points) n'ont pas suffi dans le money-time.

En revanche, Bryan Goorjian, le coach australien, peut se satisfaire de l'intégration de Matisse Thybulle. Convoqué pour la première fois en équipe nationale, l'ailier des Sixers de Philadelphie a déjà fait sienne de la philosophie du basket australien : de l'intensité et de la solidarité. Il a signé un match très complet, avec 12 points, 2 rebonds, 3 passes décisives, 3 interceptions et 3 contres. Prometteur à deux semaines du premier match des Jaune et Vert aux JO, face au Nigéria le 25 juillet.

Les Etasuniens vont tenter d'accrocher leur première victoire de la préparation ce mardi contre l'Argentine, qui a elle perdu de 23 points face au Nigéria.

