L'Australie termine invaincue, les États-Unis balayent la République Tchèque

La perte d'Aron Baynes n'a rien changé pour les Boomers. Déjà qualifiée avant de défier l'Allemagne, l'Australie est sortie vainqueur de ce duel (89-76) et termine ainsi 1ère invaincue de son groupe. Après une entame en faveur des Allemands (18-22), les joueurs de l'Océanie ont remporté les 3 quarts-temps suivants pour venir à bout des hommes d'Henrik Rodl. Patty Mills a certes fini meilleur marqueur avec 24 points mais a montré du déchet dans son jeu (9/23 au total dont 5/15 de loin). Tandis que la paire intérieure Nick Kay/Jock Landale (22 d'évaluation chacun) s'est montrée complète et a parfaitement compensé l'absence de Baynes.

Malgré cette défaite, l'Allemagne, 3e du groupe va se qualifier pour les quarts de finale du tournoi olympique. Elle fait dores et déjà partie des deux meilleures 3e des trois groupes de ces JO. Son différentiel de -16 suffit à la Mannschaft pour passer et la possibilité de croiser la route des Bleus en quart...

Kevin Durant devient le meilleur marqueur américain aux JO

Car les Tchèques ont pris le bouillon face aux Américains. Comme face aux Bleus, les coéquipiers de Blake Schilb (17 points à 5/6 de loin, 5 rebonds) étaient bien rentrés dans leur match (18-25, 10e) mais n'ont pas tenu la distance. Grâce à ses individualités (seulement 7 passes décisives à la pause), Team USA a viré en tête après 20 minutes de jeu (47-43) avant de littéralement marcher sur l'eau en seconde période. Les hommes de Gregg Popovich ont passé 72 points à la défense tchèque pour l'emporter au final 119-84.

With that bucket, @KDTrey5 becomes the men's all-time leading scorer in Team USA @Olympics history, passing @carmeloanthony



Is KD the best scorer in history? #Tokyo2020 | #Basketball pic.twitter.com/gUvHrkGGCQ