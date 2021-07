L'Australien Aron Baynes forfait pour la fin du tournoi olympique

Déjà qualifiée pour les quarts de finale du tournoi olympique, l'Australie devra malheureusement se passer d'Aron Baynes (2,08 m, 34 ans) jusqu'à la fin de la compétition. La Fédération australienne a annoncé ce vendredi que le pivot des Toronto Raptors a déclaré forfait pour le reste des Jeux. Diminué par une blessure au cou depuis le début des olympiades, il a aggravé sa blessure après avoir glissé dans sa salle de bains.

Australian Boomer Aron Baynes has been ruled out of any further play at the Olympics with a neck injury. The close knit team have rallied around him. Patty Mills ‘we’ve got Baynesy’s back, we’ll cover for him’. https://t.co/YdTdFJPK1m#Basketball pic.twitter.com/uHCE7RwVS3