L'avenir de Fred Bourdillon au Maccabi Tel Aviv est suspendu à une évolution du règlement

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : maccabicoil

Arrivé dans le club de ses rêves dans le but de prendre part à la reprise du championnat israëlien, Frédéric Bourdillon (1,93m, 29 ans) s'est blessé à l'entraînement et n'a pu jouer que quelques minutes. Malgré cela, le club a exprimé sa volonté de le conserver mais la décision ne leur appartient plus vraiment.

Selon le journaliste israëlien Yakov Meir, le seul obstacle qui empêche de boucler les discussions entre les deux parties figure dans le règlement. La section "Home Grown Player", qui apparaît dans la loi locale, oblige les équipes du championnat israëlien à enregistrer un certain taux d'étrangers, de ressortissants et de joueurs formés localement. Une équipe comme le Maccabi Tel Aviv, qui enregistre cinq étrangers à chaque match, ne peut compter que trois ressortissants. Or, l'équipe championne de la Winner League récemment compte déjà Sandy Cohen, John DiBartolommeo et Amar'e Stoudemire. Dans ce cas, Bourdillon serait laissé de côté.

Cependant, la loi fait l'objet d'évolutions récentes et pourrait ainsi permettre à Frédéric Bourdillon de prolonger le plaisir. La décision finale devrait être publiée la semaine prochaine.

