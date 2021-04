L'énorme carton de Jonathan Jeanne en demi-finale des playoffs danois

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : Facebook Randers Cimbria

Jonathan Jeanne (2,18 m, 23 ans) a montré l'étendue de son jeune talent lundi en demi-finale de la Basket Ligaen, le championnat Danois.

L'ancien joueur du Centre Fédéral, du Mans et de Nancy, stoppé dans son envol en 2017 à cause du syndrome de Marfan, joue au Danemark depuis deux saisons. Son club de Randers Cimbria est actuellement troisième de Poule A avec un bilan de 16 victoires pour 10 défaites et participe actuellement aux playoffs. Après avoir sorti Vaerlose en quart de finale 3 manches à 0, les voici opposés à Horsens IC.

53 d'évaluation sur un match de demi-finale de playoffs

Battu 98-88 dans le match 1, Randers a pu compter sur l'ancien prospect NBA pour égaliser lundi dans le match 2. Le Guadeloupéen a cumulé 41 points à 17/22 aux tirs (dont 3/3 à 3-points), 12 rebonds et 6 passes décisives pour 53 d'évaluation en 39 minutes. Il a réalisé l'un des plus gros cartons de sa carrière au meilleur des moments. Dans la lignée de sa saison 2019-2020, déjà à Randers, le natif des Abymes réalise une très belle saison au niveau statistique, (17,5 points à 57,2% de réussite aux tirs accompagnés de 8,9 rebonds, 2,6 passes, 1,3 interception et 1,9 contre par match). Ce jeudi soir, il va tenter d'enchaîner puisque le match 3 (dans cette série au meilleur des cinq manches) se joue à Horsens au moment d'écrire ces lignes (57-53 pour les locaux à la mi-temps).