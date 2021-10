L'énorme performance d'Aaron Cel dans le championnat polonais

Vétéran du championnat polonais, le Franco-Polonais Aaron Cel (2,03 m, 34 ans) continue d'être performant en PLK. Jeudi soir pour la huitième journée de la saison régulière, l'ailier-fort a été quasiment parfait (24 points à 8/8 aux tirs dont 4/4 à 3-points, 7 rebonds, 6 passes décisives et 2 balles perdues pour 38 d'évaluation en 34 minutes) dans la belle victoire de Torun (95-77) contre son ancien club, le Stelmet Zielona Góra (entre 2013 et 2015). C'est une très belle performance de l'Orléanais puisqu'il permet aux siens de s'établir dans le haut de tableau (6 victoires, 2 défaites).

Retour sur son excellent match en vidéo :

Highlights Aaron Cel (@aaroncel5 - PF/Pierniki Torun) against Zastal. Cel with 24 points (8/8 FG, 4/4 FT) & 7 rebounds & 6 assists in 33 minutes.



Aaron Cel i występ przeciwko Zastalowi Zielona Góra z 24 punktami (8/8 FG) i 7 zbiórkami i 6 asystami w 33 minuty. #plkpl pic.twitter.com/v5Jb03gl03