L'épisode 4 de la demi-finale turque entre De Colo et M'Baye ce mercredi

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : Sébastien Grasset

Nando De Colo et Amath M'Baye vont s'affronter pour la quatrième fois en demi-finales des playoffs du championnat de Turquie. Pour l'instant, l'avantage est du côté de De Colo car son équipe du Fenerbahçe a remporté le match 3 ce lundi pour mener la série 2 victoires à 1 contre le Pinar Karsiyaka Izmir d'Amath M'Baye. Cette série est très serrée malgré l'avantage des Stambouliotes, aucun match ne s'étant terminé avec plus de 10 points d'écart.

Les Français sont très importants dans cette série, Nando De Colo ayant cumulé 22 points, 3 rebonds et 7 passes décisives dans le premier match de la série avant d'être mis au repos sur le match 2 et d'avoir plus de mal sur la troisième rencontre (5 d'évaluation). Amath M'Baye lui a scoré 14 et 17 points dans les deux rencontres à Istanbul avant de rater son retour à domicile (6 points à 1/6) dimanche dans un match défensif (62-67). Le match 4 pourrait être décisif car si le Fener' l'emporte, il rejoindra en finale l'Anadolu Efes, vainqueur de Besiktas 3 victoires à 0 dans l'autre demi-finales. Andrien Moerman et Rodrigue Beaubois d'Anadolu vont donc affronter en finale un Français. Reste à savoir lequel d'entre eux. La réponse pourrait donc tomber ce mercredi à partir de 18 heures 30 avec le match 4 sur le parquet du Pinar Karsiyaka.