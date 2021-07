L'Espagne domine le Japon pour son entrée dans la compétition

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : FIBA

Après la démonstration de Luka Doncic (48 points) et la Slovénie face à l'Argentine (118-100) ce matin, l'Espagne a réalisé un match sérieux et appliqué pour venir à bout du Japon, ce lundi à Tokyo, pour son premier match dans le groupe C. Emmenés par un très bon Ricky Rubio (20 points à 8/13 de réussite aux tirs et 9 passes décisives), les champions du monde en titre ont fait la différence dans le deuxième quart-temps en infligeant un 19-0 à la sélection de Rui Hachimura (20 points à 8/21 aux tirs) en l'espace de cinq minutes (45-26). L'écart s'est accru dans le troisième quart-temps (66-42), avant que la Roja ne subisse un 14 à 3 par la sélection japonaise (69-56).

The reigning Basketball World Cup champs start their quest for an Olympic gold medal with a win over the hosts



Sans conséquence sur le déroulé du quatrième quart-temps, dans lequel Sergio Scariolo a pu allègrement répartir les temps de jeu. Sur les douze joueurs, dix ont disputé plus de treize minutes. Preuve - s'il en fallait une - de la force collective des Ibères, cinq joueurs ont marqué plus de neuf points, dont Pau Gasol (9 points à 4/5 aux tirs en 13 minutes). Son vieil acolyte, Victor Claver (33 ans) s'est fendu de 13 points à 100% de réussite aux tirs. La domination au rebond (42 à 32) s'est doublée d'une supériorité en termes d'adresse (67 % à 42 % à 2-points). D'un potentiel match piège, les Espagnoles l'ont transformé en victoire maîtrisée.

Voilà de quoi les mettre en confiance avant la revanche de la dernière finale des championnats du monde en Chine, face à l'Argentine, ce jeudi (14h). Ce sera peut-être la dernière opportunité d'observer les deux dinosaures du basket international, Pau Gasol et Luis Scola, face-à-face, pour leur cinquième olympiade.

