L'Espagne en quarts après son succès face à la Serbie, le Canada reste dans la course à la qualification

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : FIBA

L'Espagne est la première nation à accéder en quarts de finale du tournoi olympique féminin. Un mois après avoir subi la loi de la Serbie en quarts de finale de l'Euro, la sélection ibère a pris une éclatante revanche ce jeudi à Tokyo (85-70), lors du deuxième match du groupe A.

Les Espagnoles ont livré un dernier quart-temps exceptionnel (26-12). Guidées par leur duo de stars, Alba Torrens (25 points à 9/16 de réussite aux tirs, dont 3/8 à 3-points) et la meilleur joueuse de l'Euro 2019, Astou Ndour (20 points à 8/13 aux tirs et 9 rebonds), les quadruples championnes d'Europe (1993, 2013, 2017 et 2019) ont recouvré leurs principes de jeu dans les quinze dernières minutes. Plus agressives en défense, elles ont su capitaliser sur la puissance de leur intérieure dans les quatre dernières minutes (7 points) pour sceller le sort du match.

Dans l'autre match du groupe A, le Canada a su déjouer le basket atypique de la Corée du Sud (74-53) pour conserver ses chances de qualification en quart de finale. Après une première mi-temps équilibrée (33-28), les coéquipières de l'ex-Landaise Miranda Ayim (2 points, 6 rebonds et 3 passes décisives) ont survolé la seconde période (41-25) à la faveur d'une domination au rebond (54 à 32). Alors que la pivot des Lynx de Minnesota Nathalie Achonwa a fait valoir sa puissance athlétique (14 points à 7/15 aux tirs et 10 rebonds), sa compatriote Bridget Carleton (vue à Landerneau en 2020) a fait apprécier sa polyvalence (18 points à 6/11 aux tirs, 7 rebonds et 4 passes décisives).

Le Canada sera opposé à l'Espagne dimanche (3h, heure française) dans un match décisif pour la qualification. La Serbie défiera la Corée du Sud (14h).