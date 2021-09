L'Espagne et la Serbie championnes d'Europe de 3x3

Accrochées un temps en finale, l'équipe nationale masculine serbe et l'équipe nationale féminine espagnole ont toujours semblé maîtrisé la situation. Sans trembler, elles ont fini devant la Lituanie (20-14) et l'Allemagne (16-12) pour remporter le titre de champion d'Europe 3x3.

Les Serbes, dominateurs de la discipline chez les hommes, ont fait la différence quand Mihailo Vasic a enchaîné les paniers à 2-points. Les Espagnoles ont elles mené tout le long face aux Allemandes, avec une excellente Sandra Ygueravide. La meneuse de Villeneuve d'Ascq (LFB) a été nommée MVP de la compétition, alors que Miroslav Pasajlic a remporté ce trophée chez les hommes.

Si les Français pourront regretter de ne pas avoir remporté le titre à domicile, ils pourront toujours se consoler en se disant qu'ils se sont fait sortir par les champions d'Europe et qu'ils ont d'ailleurs mieux résisté face à eux que les finalistes. Les Françaises ont tout de même réussi à rebondir en remportant la médaille de bronze, aux dépens de la Russie. Une sélection russe qui a également fini quatrième chez les hommes, perdant 19-18 contre la Pologne sur le buzzer, après avoir pris un 5-0 en toute fin de rencontre.

FOR THE



What a @TISSOT buzzer-beater from Z-Bo!#3x3Europe pic.twitter.com/EUqYzILPmh