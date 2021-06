L'Espagne probablement sans Mirotic et Ibaka aux Jeux olympiques, Rubio incertain

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : FIBA

La sélection espagnole pourrait se rendre à Tokyo sans certains de ses leaders. Le média Espangol As annoncé que l'intérieur du FC Barcelone Nikola Mirotic (2,08 m, 30 ans) n'ira pas aux Jeux olympiques de Tokyo avec l'équipe nationale. Mirotic aurait vécu en plus de la saison particulière, une année compliquée au plan personnel et préfère rester avec sa famille cet été. Cette saison, l'hispano-monténégrin valait 14,4 points à 59,7% de réussite aux tirs, 4,8 rebonds et 0,9 interception pour une évaluation de 15,8 en 21 minutes de jeu. Son apport aurait pu être très précieux et important pour la compétition avec la Roja.

La place de "naturalisé" aurait ainsi pu revenir à Serge Ibaka (2,08 m, 31 ans). Mais le natif de Brazzaville pourrait lui ne pas être présent pour les Jeux olympiques. Cette saison avec les Clippers, l'intérieur hispano-congolais n'a pas beaucoup joué car il a été touché par plusieurs blessures qui l'ont éloigné des parquets NBA. Il n'a joué que 41 matches (sur 72), alignant 11,1 points, 6,7 rebonds, 1,8 passe décisive et 1,1 contre en 23 minutes de jeu. Ibaka n'a plus joué avec l'Espagne depuis la Coupe du Monde 2014.

Enfin, meneur des Minnesota Timberwolves et MVP de la Coupe du Monde 2019, Ricky Rubio (1,91 m, 30 ans), pourrait lui aussi ne pas jouer cet été. Dans une interview accordée à The Athletic, le Catalan a déclaré qu'il souhaitait lui aussi passer du temps avec sa famille mais il n'a pas encore renoncé à l'échéance avec l'Espagne.

"En ce moment, je suis épuisé. C’est probablement un oui (aux Jeux), mais je dois du temps à ma famille. Je le mérite et j’en ai vraiment besoin pour tout réinitialiser. J’ai eu un jour de congé avec la famille pendant six mois."

Rubio valait cette saison 8,6 points à 38,8% de réussite aux tirs, 3,3 rebonds, 6,4 passes décisives et 1,5 interception en 26 minutes de jeu. Les Timberwolves ont terminé treizième de la conférence Ouest cette saison avec 23 victoires et 49 défaites.