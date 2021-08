L'Espagne termine invaincue à l'issue de la phase de poules

Eliminée en quart de finale du dernier Euro, début juillet, la sélection espagnole règne en ce début de tournoi olympique. Ce dimanche, à Tokyo, elle s'est imposée contre le deuxième du groupe A, le Canada (76-66). Avec trois victoires et trois matches, la Roja termine la phase de poules invaincue. Le nom de son adversaire sera dévoilé lundi 2 août, à 14h, heure française.

Perfecta España





Spain sail through to the quarter-finals unbeaten while Canada's fate now rests in the hands of other results.



