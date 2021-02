L'Estonie perd mais valide sa qualification

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : FIBA

C'était une finale. Pour délivrer le dernier billet de la qualification à l'EuroBasket, la Macédoine du Nord et l'Estonie s'affrontaient ce lundi à Perm, en Russie. Mais après la victoire des Baltes lors du match aller (81-72), les Macédoniens devaient l'emporter d'au moins 10 points. Sauf qu'ils n'ont gagné que de 2 points, 86 à 84. D'ailleurs ils ont été menés plus de 36 minutes et ont compté jusqu'à 14 points de retard. Portée par Nenad Dimitrijevikj (23 points) et Bojan Trajkovski (21 points), la sélection de Aleksandar Todorov a sauvé l'honneur.

C'est la cinquième qualification à l'EuroBasket pour l'Estonie, qui était présente en 2015 mais pas en 2017. Il ne reste plus qu'une place à décerner pour l'Euro. Elle se jouera sur le match entre la Lituanie et le Danemark à Vilnius à partir de 18h30.