L'ex-Béarnais Akos Keller quitte Zadar

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : Guillaume Poumarede

Pivot de l'Elan Béarnais en 2018/19, le Hongrois Akos Keller (2,08 m, 30 ans) a déjà connu deux clubs cette saison, celui de Kormend en Hongrie et celui de Zadar en Croatie. Mais il vient de quitter ce dernier après 13 rencontres de Ligue adriatique (4,4 points à 46,4% de réussite aux tirs et 4,1 rebonds en 14 minutes) et 12 de championnat croate (7,7 points à 65,6% et 3,8 rebonds en 15 minutes).