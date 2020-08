L'Hapoel Haifa recrute Karam Mashour, aperçu à Gries en 2019/20

À L'ÉTRANGER

Arrivé à Gries-Oberhoffen à la mi-novembre 2019, Karam Mashour (1,98 m, 29 ans) n'est pas parvenu à s'intégrer à sa nouvelle équipe et à s'adapter à la vie en France. Résultat, il n'a disputé que 11 matchs de Pro B (14,4 points à 50,8% de réussite aux tirs dont 44,2% à 3-points et 5,3 rebonds pour 13,3 d'évaluation en 27 minutes) avant de retourner en Israël. L'ailier a terminé la saison à l'Hapoel Tel-Aviv et rejoint donc l'Hapoel Haifa pour le prochain exercice.

Formé à UNLV et Morehead State entre 2010 et 2015, Mashour n'a pas tardé avant de retourner en Israël. Passé par le Bnei Hasharon, le Maccabi Tel-Aviv et donc l'Hapoel Tel-Aviv, le natif de Nazareth va découvrir un quatrième club sur ses terres natales en rejoignant l'Hapoel Haifa, récemment promu en Winner League, la première division locale.