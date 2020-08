L'Ironi Ness Ziona s'intéresse à Jonathan Jeanne

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : DR

Après une saison en deuxième division espagnole puis une autre au Danemark, le Français Jonathan Jeanne (2,18 m, 23 ans) va peut-être découvrir un nouveau championnat. Selon Sportando, le club israélien de l'Ironi Ness Ziona s'intéresse à lui.

En 2019/20, l'ancien joueur du Centre Fédéral, Le Mans et Nancy a été très performant dans le championnat danois avec le club de Randers (17,5 points à 51,3% de réussite aux tirs, 9 rebonds et 2,8 contres en 28 minutes).

Stoppé dans son élan en 2017 après que le syndrome de Marfan lui ait été décelé dans le processus de la Draft NBA, le Guadeloupéen a passé un an sans jouer. Mais après que des experts l'aient jugé aptes à pouvoir pratiquer sa passion au haut-niveau, il tente de vivre une carrière on ne peut plus normale.

S'il venait à rejoindre l'Ironi Ness Ziona, non seulement Jonathan Jeanne jouerait en Winner League, une ligue nationale de bon niveau, mais en plus il évoluerait en FIBA Europe Cup, la quatrième Coupe d'Europe.