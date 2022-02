L'Islande a disposé de l'Italie après deux prolongations, l'Ukraine a joué en Espagne

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : FIBA

Du suspens jusqu'au bout du bout. L'Italie a subi sa deuxième défaite en trois matches de qualification à la Coupe du Monde 2023, en déplacement en Islande (107-105). Une rencontre où l'Italie est revenue au score, après avoir été menée de 10 points à la mi-temps, grâce à des tirs clutchs de Stefano Tonut (18 points) et une bonne gestion de l'ancien meneur des Golden State Warriors Nico Mannion (23 points, 7 passes décisives). Trop courts, les Italiens n'ont pas trouvé la solution face au chantier proposé par Tryggvi Hlinason, auteur de 34 points à 14 sur 16 aux tirs et 21 rebonds (7 offensifs). L'ancien de Denain Voltaire Elvar Fridriksson (1,83 m, 27 ans) a ajouté 25 points et 7 passes décisives au compteur. L'Islande passe devant l'Italie et prend la deuxième place du groupe H.

A double overtime drama, and it’s the underdogs stealing victory!



Iceland come up with the win over Italy behind a DOMINANT Tryggvi Hlinsason (34 PTS, 21 REB, 5 BLK) performance!#FIBAWC | #WinForIceland pic.twitter.com/ZZ3oQ4YjRc — FIBA Basketball World Cup (@FIBAWC) February 25, 2022

Malgré la guerre, Ukraine et Russie ont joué

L'Ukraine et Russie ont disputé leurs rencontres, malgré la guerre entre les deux pays. Les Russes se sont défaits des Pays-Bas (80-69) et confortent leur place en haut du groupe H. Les Ukrainiens n'ont pas trouvé de réponses face à l'Espagne, ces derniers ont dominé la rencontre en comptant jusqu'à 27 points d'avance à la fin du troisième quart-temps. L'Espagne s'est imposée 88 à 74. À noter que le match retour en Ukraine est reporté, ainsi que le déplacement des Britanniques en Biélorussie, pays impliqué dans le conflit en Ukraine.

Des valeureux Bosniens

Les Bosniens ont cédé de très peu face à la Lituanie (77-78). Les compatriotes du joueur de Boulogne-Levallois Miralem Halilovic (2,05 m, 30 ans) se sont accrochés face aux Baltes, et n'ont cédé qu'à 15 secondes du buzzer final, sur un gros 3-points d'Osvaldas Olisevicius (18 points), qui a donné 4 points d'avance à la Lituanie. Le Francilien a fini meilleur marqueur de la rencontre, avec 20 points à 9/12 aux tirs. Les Baltes sont en tête du groupe F, avec 3 victoires pour aucune défaite au compteur, les Bosniens sont deuxièmes (2 victoires, 1 défaite).

Les résultats de jeudi lors des qualifications à la Coupe du Monde 2023 :