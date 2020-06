L'Olympiakos active la clause de sortie de Dwight Buycks

En attendant l'officialisation de la signature de Livio Jean-Charles, l'Olympiakos Le Pirée a confirmé une autre information : Dwight Buycks (1,91m, 31 ans) ne fait plus partie des plans de Geórgios Bartzókas pour la saison à venir. Il n'est pas le seul dans ce cas puisque Wade Baldwin, Brandon Paul et Ethan Happ sont dans le même cas de figure.

Alors qu'il avait signé à l'Olympiakos pour une saison et demie en février 2020, Dwight Buycks possèdait dans ce contrat une clause permettant au club de se séparer de lui. C'est chose faite. Après une demi-saison en Grèce, qui plus est raccourcie du fait de la pandémie, le meneur américain se retrouve sans club. Il n'aura pu disputer que 3 rencontres d'EuroLeague, ne compilant que 5 points de moyenne. Bien connu du championnat de France, il est passé par le BCM Gravelines-Dunkerque, avec qui il avait remporté la toute première édition de la Leaders Cup ainsi que le titre de MVP de la saison 2013. Après des expériences en Espagne (à Valence), aux États-Unis (NBA et G-League) et en Chine, il était revenu en Europe.

OlympiacosBC informed @The_Fourth_Wade , @BP3 , @BizzleWorld20 and @EthanHapp22 that the club is going to use the opt out condition which is included in their contracts. pic.twitter.com/NZQfcV3RJa