L'Olympiakos gagne la Coupe de Grèce, Moustapha Fall et Livio Jean-Charles couronnés

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : Olympiacos BC

L'Olympiakos s'est imposé 81-73 en finale de la Coupe de Grèce contre le rival historique Panathinaïkos. Livio Jean-Charles (2 points à 1/1 aux tirs en 4 minutes) et Moustapha Fall (7 points à 3/6 aux tirs et 6 rebonds pour 8 d'évaluation en minutes) remportent un titre.

Pourtant, les Reds étaient menés 67 à 58 à l'entame du dernier quart-temps. Mais ils ont cravaché pour pouvoir l'emporter et ont finalement terminé devant, avec seulement 6 points encaissés sur l'ultime période et surtout un 15-0 pour revenir et passer devant. Tyler Dorsey a été élu MVP du Final Four, lui qui a marqué 21 points sur cette finale.