L'Unics Kazan intéressé par l'ancien joueur de Gravelines John Holland

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : FIBA

D'après Emiliano Carchia de Sportando, le joueur passé par la Jeep ÉLITE à deux reprises entre Roanne et Gravelines John Holland (1,98 m, 31 ans) pourrait rejoindre la formation russe pour la saison 2020/21.

Unics Kazan is seriously pursuing John Holland, a source tells @Sportando.

Holland averaged 13ppg in BCL with Hapoel Jerusalem — Emiliano Carchia (@Carchia) July 24, 2020

Éliminé des playoffs de la ligue israélienne par le Maccabi Tel-Aviv (83-68), il pourrait faire équipe avec l'ancien du Limoges CSP Jamar Smith. Avec Kazan, il pourrait faire son retour sur les parquets français, à l'occasion de la quatrième journée d'EuroCup pour défier la JL Bourg. Cette saison, il tournait à 10,4 points à 42,4% aux tirs, 4 rebonds et 0,7 passe décisive pour 11,7 d'évaluation en SuperLeague, à l'Hapoel Jérusalem.

Passé par Roanne en 2011/12, avant de rejoindre le Betis Séville et de jouer pour le BCM en 2013/14, il a ausis évolué en Turquie et à Porto Rico, 23 matchs NBA avec les Cleveland Cavaliers mais c'est surtout en G-League qu'il a passé le plus de temps.