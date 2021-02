La Belgique qualifiée pour l'Euro 2022 suite à sa large victoire contre le Danemark

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : FIBA

C'est fait. La Belgique s'est imposée 88-65 contre le Danemark et a ainsi validé sa qualification pour l'EuroBasket 2022. Dominante à l'intérieur et adroite à 3-points (12/28), la sélection de Dario Gjergja a fait la course en tête pour s'imposer avec autorité (107 à 52 d'évaluation collective).

L'arrière de Nymburk Retin Obasohan a fini meilleur marqueur avec 19 points devant le meneur de l'Elan Béarnais Manu Lecomte (12 points à 3/8, 5 passes décisives et 4 interceptions pour 13 d'évaluation en 19 minutes) et le pivot de l'ASVEL Ismaël Bako (10 points à 5/7 et 4 rebonds pour 14 d'évaluation en 20 minutes). Le pivot de Gravelines-Dunkerque Khalid Boukichou a ajouté 8 points à 4/4, 4 rebonds, 4 balles perdues et 5 fautes en 19 minutes.

Dans le groupe C, la Lituanie et le Danemark vont se disputer l'autre place qualificative du groupe C ce lundi.