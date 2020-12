La BeNeLeague, championnat belgo-néerlandais, va démarrer en 2020-2021

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : FIBA

Comme annoncé en mars, la Dutch Basketball League (DBL), la ligue professionnelle de basket néerlandaise, et la ligue de basketball belge vont créer un championnat transnational appelé la BeNeLeague. Celui-ci verra le jour dès la saison 2021/22. La première division, appelée "Golden Group", sera composée de cinq équipes belges et cinq équipes néerlandaises. Le "Silver Group" sera la deuxième division.

Ce nouveau championnat va permettre aux équipes belges et néerlandaises d'évoluer dans un championnat plus compétitif et attractif. De quoi faire progresser leur haut-niveau respectif.