La BeNeLeague, une ligue transnationale entre Belges et Néerlandais dès 2021 ?

Dans un communiqué, la Dutch Basketball League (DBL), la ligue professionnelle de basket néerlandaise, a annoncé son rapprochement avec la ligue de basketball belge dans le but de créer un championnat transnational appelé la BeNeLeague. Celui-ci pourrait voir le jour dès la saison 2021/22.

En 2019/20, la première division belge comptait 10 équipes et la première division néerlandaise seulement 9.

Voici le communiqué de la DBL :

"ALMERE, 22 mars 2020 - Après un vote unanime dans les deux pays, les clubs et les conseils d'administration de la Ligue néerlandaise de basketball et de la Ligue belge de basketball pro ont décidé de franchir une nouvelle étape dans l'enquête vers l'organisation d'une BeNeLeague à partir de la saison 2021/22.



Cette décision intervient après l'achèvement de la première phase d'une étude de faisabilité de trois mois menée par la société néerlandaise Hypercube. De nombreuses réunions ont eu lieu avec les principaux groupes de parties prenantes impliqués dans une éventuelle BeNeLeague. Il y a eu diverses rencontres avec les clubs professionnels, mais aussi avec des sponsors, des partenaires, d'autres parties prenantes et la presse. Une enquête a également été organisée spécialement pour les fans, à laquelle ont participé plus de 1 200 répondants des deux pays.

Plus précisément, un certain nombre de groupes de travail sont actuellement mis en place pour traiter des aspects les plus importants de la coopération dans les domaines sportif, commercial et financier. Les concours devront également converger en termes de réglementations et de conditions d'octroi de licences. Enfin, il doit y avoir un modèle organisationnel efficace comprenant une opération opérationnelle. Au quatrième trimestre 2020, les clubs des deux pays prendront une décision finale. Avec une décision positive, nous pouvons espérer le début de la BeNeLeague à la mi-septembre 2021.

Arthur Goethals, président de la Pro Basketball League: «Nous sommes ravis qu'il y ait un grand enthousiasme au sein des deux ligues pour en faire un excellent produit. Je profite également de l'occasion pour remercier toutes les parties prenantes qui ont jusqu'à présent participé au processus. Beaucoup de travail a déjà été fait sous la direction d'Hypercube, mais le travail majeur ne fait que commencer. Des mesures importantes doivent être prises pour jeter les bases solides dans les prochains mois pour une belle BeNeLeague de la saison 2021/22.

Ramses Braakman, président de la Dutch Basketball League: «Les clubs DBL et le conseil d'administration s'efforcent toujours d'améliorer la qualité en termes sportifs, commerciaux et organisationnels. La croissance du nombre de clubs de la ligue est également le souhait de beaucoup depuis de nombreuses années. Nous prévoyons qu'une compétition combinée avec la ligue belge apportera une contribution majeure à nos ambitions. Au cours de la phase de recherche des trois derniers mois, la croyance en cela n'a été renforcée que par toutes les personnes impliquées. Nous attendons avec impatience les prochaines étapes. »"