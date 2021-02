La Bulgarie élimine la Lettonie, la Turquie qualifiée, encore deux places à décerner

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : FIBA

Il ne reste plus que deux places à décerner pour l'EuroBasket 2022. Samedi, la Bulgarie (2 victoires, 3 défaites) a validé son billet en battant la Lettonie (1 victoire, 4 défaites) d'un petit point. C'est le meneur de l'AS Monaco Dee Bost (18 points) qui a donné l'avantage (66-65) à son équipe à 1 minute 28 secondes de la fin, sur un panier à 3-points. Derrière, plus personne n'a marqué. Aleksandar Yanev a même manqué deux lancers francs à 11 secondes de la fin mais Aigars Skele (11 points) n'a pu donner la victoire à son équipe sur la dernière action.

La Lettonie, qui avait dévoilé son immense potentiel à l'Euro 2017, sera donc la grande absente de l'Euro 2022. L'absence des joueurs NBA (Kristaps Porziņģis, Dāvis Bertāns) et EuroLeague (Jānis Strēlnieks, Rolands Šmits) a fait beaucoup de mal à cette petite nation qui, si elle avait pu être au complet, détenait un énorme cinq majeur.

Dans un duel décisif dans le groupe D, la Turquie (2 victoires, 3 défaites) a dominé la Suède (1 victoire, 4 défaites) 88 à 80 et s'est ainsi qualifiée pour le prochain Euro. C'est dans le troisième quart-temps que l'équipe du jeune prospect Alperen Sengun (24 points à 8/13 aux tirs et 12 rebonds pour 30 d'évaluation... à 18 ans) a réussi à prendre l'avantage. Et si Jonas Jerebko (21 points et 4 rebonds) & co n'ont jamais lâché, ils n'ont pu réaliser l'exploit.

Résultat, on connaît 22 des 24 qualifiées pour l'événement qui se déroulera en Italie, Allemagne, République tchèque et Géorgie. La Lituanie, qui va tenter de prendre sa revanche sur le Danemark ce lundi, joue sa place à l'Euro ce lundi contre les Scandinaves, après avoir facilement battu la République tchèque samedi. Son voisin balte, l'Estonie (2 victoires, 2 défaites), espère également en être. En effet, le groupe B a pris du retard après les tests positifs de la Macédoine du Nord (0 victoire, 4 défaites) lors de la fenêtre de mars. Si les Macédoniens s'inclinent contre l'Italie ce dimanche, ils seront éliminés, de même qu'ils ne verront pas l'Euro si l'Estonie bat la Russie. Mais si l'Estonie perd et que la Macédoine du Nord gagne ce dimanche, alors ils s'affronteront dans un match décisif ce lundi.