La Fédération espagnole souhaite naturaliser Lorenzo Brown d'ici l'Euro 2022

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : Sébastien Grasset

Selon AS Baloncesto, la Fédération Espagnole de Basketball (FEB) travaille depuis plusieurs semaines pour naturaliser Lorenzo Brown (1,96 m, 31 ans) en vue de l'EuroBasket qui débutera le 1er septembre prochain. Avec la blessure longue durée de Ricky Rubio et la retraite internationale de Sergio Rodriguez, l'équipe nationale espagnole se retrouve dépourvue de talents sur les lignes arrières. Alors pour combler ce manque tout en restant compétitif, la FEB travaille avec les représentants de l'arrière américain afin qu'il obtienne la nationalité espagnole au plus vite. Passé par la NBA et la G-League, entre 2013 et 2018, sans jamais vraiment s'imposer dans la grande ligue (11 minutes en moyenne sur 103 matches), puis par la Chine (2016-2017, 2018-2019), l'Etoile Rouge de Belgrade (2019-2020), le Fenerbahce (2020-2021) et avant la guerre en Ukraine à l'Unics Kazan, Lorenzo Brown n'a absolument aucun lien avec l'Espagne. Si ce n'est qu'il connait bien le sélectionneur, Sergi Scariolo, avec qui il a évolué du côté des Raptors de Toronto pendant quelques mois lors de la saison 2018-2019. Cette saison, Lorenzo Brown a disputé 40 matches avec Kazan avant le début de la guerre en Ukraine ayant entraîné son départ, fin février, du club de la capitale de la république du Tatarstan. Il a notamment tourné à 13,8 points à 48,8% de réussite aux tirs, 6,1 passes décisives et 3,6 rebonds en 29 minutes sur 24 matches d'EuroLeague.

Mais si le natif de Roswell au Nouveau Mexique est d'accord pour abandonner son passeport américain, il se pourrait qu'il ne devienne pas Espagnol à temps. Les procédures administratives pour qu'il obtienne son nouveau passeport sont longues et pourraient se finir après l'EuroBasket.

En tout cas, la procédure semble amuser Evan Fournier, l'un des leaders de l'équipe de France, qui s'est exprimé sur Twitter.