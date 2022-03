La FIBA suspend la Russie et ses clubs, le quart de finale de Lattes-Montpellier modifié

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : Guillaume Poumarede

Après l'EuroLeague et l'EuroCup, la FIBA Europe suspend à son tour les clubs russes "jusqu'à nouvel ordre" de ses compétitions. "Le Comité a pris ces décisions pour préserver l'intégrité des compétitions et la sécurité de tous les participants, ainsi que pour garantir l'équité pour les joueurs, équipes, clubs et officiels ukrainiens qui ne sont actuellement pas en mesure de participer aux événements de la FIBA Europe", explique le communiqué. Les matchs des formations ukrainiennes devront eux se jouer en dehors du territoire national mais sur le continent européen.

La candidature de la Russie à l'EuroBasket 2025 en suspens

L'institution européenne ayant modifié ses affiches d'EuroLeague, Lattes-Montpellier croisera finalement la route des Hongroises de Sopron en quart de finale de la compétition, et non plus celle des Turques du Fenerbahçe Istanbul. À noter également que la candidature russe pour organiser l'EuroBasket masculin 2025 est gelée.