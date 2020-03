La finale australienne finalement stoppée

La finale des playoffs autraliens, qui se jouait à huis clos, a finalement été arrêtée. Dans les 48 heures, un champion devrait être désigné alors que Perth menait deux victoires à une dans une série qui devait se jouer au meilleur des cinq matchs. Le match 4 était prévu ce vendredi.

The remaining games of the NBL Grand Final Series have been cancelled, with a decision on the outcome of the championship to be determined in the next 48 hours.

#NBL20 has been, and will always be remembered as incredible. We'll be back, bigger and better in #NBL21 pic.twitter.com/qEvpniTGiP