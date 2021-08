La France, à un pas de la finale olympique, va devoir franchir le sommet du col slovène

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : FIBA

Cyclisme, canoë, escalade, basket.... Du haut de ses 2 millions d'âmes, la Slovénie rivalise avec les plus grandes nations dans bon nombre de disciplines. Mais si les autres athlètes de cette petit pays sont plus ou moins connu, Tadej Pogačar ayant une belle côté de popularité, que dire alors de Luka Doncic ? Petit prince du basket à seulement 22 ans, ses maillots s'arrachent partout sur la planète et tout le monde n'a que son nom à la bouche quand il s'agit d'associer basket et Slovénie. Surnommée la "petite Suisse des Balkans" pour ses reliefs montagneux, personne n'a réussi son l'ascension, aux allures d'Everest, tant que Luka Doncic dirigeait de main de fer dans un gant de velours (17 victoires - O défaite). Mais résumer la formation d'Aleksander Sekulic à lui seul serait une bien belle erreur. Même s'il est évidémment pour beaucoup dans le parcours de sa nation, qui rappelons-le, dispute ses tous premières olympiades.

Laisser Doncic s'amuser ou tout faire pour le contrarier ?

Comme tout amateur de basket, on se prend à être un sélectionneur, à être Vincent Collet le temps de quelques minutes. Faut-il isoler Luka Doncic de ses partenaires quitte à ce qu'il inscrive 60 points et fasse éclater les records personnels ou bien envoyer trois quatre défenseurs tour à tour sur lui, faire des prises à deux voire trois ? Oui on souffle ici rien que de se poser la question, tant Doncic sait tout faire. L'Argentine a bien tenté la première option. Résultat ? Le prodige des Dallas Mavericks a concassé les sud-américains avec 48 points au total dont 31 à la pause (record de points égalés lors d'un match des JO)

« Nous avions prévu un plan contre lui, en l’isolant du reste de l’équipe. Il l'a démonté immédiatement et nous a assassinés en marquant 15 points en trois minutes, reconnaissait dépité le sélectionneur argentin Sergio Hernandez. Il nous a forcés à changer de stratégie, on a tout essayé, en vain. Je n’ai pas souvenir d’avoir vécu ça une fois dans ma vie. Il est le meilleur joueur du monde »

Et quand le natif de Ljubljana se met à distribuer des caviars (8 passes décisives de moyenne), ses coéquipiers savent parfaitement lui rendre en sanctionnant la plupart du temps. Que ce soit sous le panier avec l'Américain naturalisé Mike Tobey - qui avouait ne pas savoir placer la Slovénie sur une carte il y a quelques semaines - ou bien de loin avec Zoran Dragic (50% à 3-points), Vlakto Cancar (53% à 3-points) ou l'ex-joueur de Levallois, Klemen Prepelic (39,3% à 3-points). Des bons joueurs oui mais dont la seule présence de Doncic les galvanise.

Le calme avant la tempête slovène pour Rudy Gobert qui aura un rôle prépondérant toute à l'heure (photo : FIBA)

Opposition de style : le basket champagne contre la défense de fer

Mais pas certain que Vincent Collet soit très chaud pour laisser les snipers slovènes prendre feu. La République Tchèque l'avait montré durant le 1er quart-temps au premier tour (8/9 à 3-points en 10 minutes). Mais en demi-finale olympique, et face à un adversaire d'un calibre bien supérieur, cela ne sera pas possible.

« Il y a beaucoup de similitudes, sur ce jeu très large, avec la volonté d’attirer nos grands loin du panier. Ce sera une des clés contre la Slovénie, mais en plus difficile encore (...). Il faudra trouver le juste équilibre entre le contrôle de Doncic, en tout cas rendre les choses acceptables, pas le laisser marquer 50 points, mais sans tout y sacrifier » expliquait Vincent Collet après la victoire contre l'Italie, un adversaire similaire à la Slovénie mais qui fait tout en mieux.

Pour éviter d'alimenter la meilleure attaque du tournoi olympique (105,8 points), adepte du jeu rapide, la France et sa défense de fer (72 points encaissés, meilleure défense du tournoi), va devoir absolument limiter les balles perdues (20 au total contre l'Italie). À l'image de Nicolas Batum, omniprésent face à l'Italie où il a été décaler en poste 4 et de ses tours de contrôle, Rudy Gobert, Moustapha Fall capablent de défendre sur des intérieurs fuyants, le secteur intérieur français possède toutes les armes pour faire craquer celui des slovènes. Nando De Colo - Frank Ntilikina - Thomas Heurtel malgré quelques petits bas dans ce tournoi, ont les atouts nécessaires pour faire déjouer Luka Doncic et co. Sans oublier Evan Fournier (18,3 points de moyenne), en forme olympique depuis le premier match et dont on se souvient de mine déconfite sur le podium à la Coupe du Monde 2019, en Chine, qui n'a pas envie de revivre un traumatisme. Tout passera par la défense si la France souhaite se qualifier pour la finale des Jeux Olympiques et affronter les États-Unis.

Défaits quatre fois sur les cinq dernières confrontations en phase finale contre la Slovénie, où ils s'étaient notamment heurtés à un mur lors de l'Euro 2017 (défaite 95-78), les hommes de Vincent Collet sont remontés à bloc. Car plus que mettre fin à l'invincibilité de Luka Doncic en sélection, la France est à quelques doigts d'une finale olympique, 21 ans après. Rendez-vous immanquable.

La dernière fois que les Bleus ont croisé la route de Luka Doncic, c'était à l'Euro 2017, avec 15 points et 9 rebonds pour le "Mozart" du basket à seulement 18 ans (photo : Sébastien Meunier)