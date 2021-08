La France affrontera l'Italie en quart de finale

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : FIBA

Ce sera finalement l'Italie. Premiers de leur groupe, les Bleus seront opposés à la sélection menée par Danilo Gallinari et Nico Mannion, mardi à 10h20 heure française, en quart de finale du tournoi olympique de Tokyo, après le tirage au sort effectué ce dimanche à Tokyo. Sortie du Tournoi Qualificatif Olympique (TQO), grâce à sa victoire en finale contre la Serbie, la sélection italienne a réalisé une belle phase de poules, avec deux succès (Nigéria et Allemagne) et une défaite (Australie).

Dans les autres quarts de finale, on retiendra le prestigieux Etats-Unis - Espagne, un remake des deux finales épiques en 2008 et 2012. L'Australie sera opposée aux vice-champions du monde argentins et la Slovénie affrontera l'Allemagne. Le vainqueur de ce dernier match croisera avec le gagnant de France-Italie en demi-finales.

Le tirage au sort des quarts de finale :

France - Italie (mardi 3 août à 10h20, heure française)

Etats-Unis - Espagne (mardi 3 août à 6h40, heure française)

Slovénie - Allemagne (mardi 3 août à 14h, heure française)

Australie - Argentine (mardi 3 août à 3h, heure française)