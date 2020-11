La Grèce, la Bosnie et la Croatie qualifiés pour l'Euro 2022

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : FIBA

Alors que dans la moitié des groupes, 4 rencontres sur 6 de qualification se sont jouées, on connaît déjà trois sélections qualifiées pour l'EuroBasket. La Grèce, la Bosnie-Herzégovine et la Croatie rejoignent les sélections hôtes de la compétition : l'Allemagne, l'Italie, la République tchèque et la Géorgie.

C’est une Grèce assez méconnaissable qui a disputé les deux matchs de cette fenêtre internationale. D’abord battus par la Lettonie en ayant été menés de 20 points, les Grecs ont remporté leur deuxième match contre la Bulgarie grâce à une remontée fantastique signée Ioannis Athinaiou (21 points à 6/9 à 3-points en 25 minutes). L'ancien joueur de Fos Provence (en 2018-2019) a ramené son équipe mal en point pour arracher la prolongation et l'emporter 84 à 78. Mais bon, l’essentiel est là. Avec un bilan de 3 victoires et 1 défaite, les joueurs de Thanasis Skourtopoulos se qualifie pour l’EuroBasket 2022.

Greece : Providing drama since the ancient times @HellenicBF with an unbelievable comeback behind Athinaiou's crescendo!#EuroBasket pic.twitter.com/9yZ0mkWqZB — FIBA EuroBasket (@EuroBasket) November 29, 2020

Même chose pour la Bosnie-Herzégovine. Après avoir raté l’Euro 2017, les Bosniens reviennent dans la compétition pour le plus grand bonheur de leur coach.

« Fantastique, nous retournons à l'EuroBasket pour la première fois en sept ans (depuis l'Euro en France en 2015, NDLR). C'est une sensation incroyable. Je félicite tous ceux qui en ont fait partie", a déclaré le sélectionneur Vedran Bosnic. Personne ne s'attendait à battre la Lettonie, mais nous l'avons fait. Nous avons joué avec la même énergie deux fois en 48 heures et c'était super. Nous sommes tous très fiers. "

Après avoir compté jusqu'à 41 points d'avance pendant la rencontre face à la Bulgarie, la Bosnie a mené quasiment toute la partie avant de résister au retour de la Lettonie (71-67 dans le dernier quart-temps) dimanche. Dominateurs au rebond (46 prises à 33) et très adroits à 3-points, les Bosniens ont pris le dessus sur Rihards Lomazs (19 points à 5/11 aux tirs et 4 passes décisives) & co. Les Lettons vont devoir battre la Bulgarie lors de la prochaîne fenêtre pour terminer troisième de ce groupe H.

Le troisième qualifié est la Croatie qui a remporté son quatrième match en quatre matchs de poule dans le groupe D. Dimanche à Istanbul, Miro Bilan (14 points et 10 rebonds), Roko-Leni Ukic (3 points et 5 passes décisives) et Roko Prkacin (8 points et 4 rebonds) ont fait le boulot contre la Suède (87-72) pendant que la Turquie gagnait enfin son premier match dans ces qualifications, de très peu contre les Pays-Bas (73-71).