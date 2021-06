La légende Vassilis Spanoulis tire sa révérence

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : Sébastien Grasset

Alors qu'il devait reporter le maillot grec à l'occasion du Tournoi Qualificatif Olympique (29 juin - 4 juillet) à Victoria (Canada), mais d'y renoncer finalement suite à une blessure au mollet, Vassilis Spanoulis met un terme à sa carrière de basketteur. À bientôt 39 ans, la légende du basket grec à évolué pendant 22 ans au haut-niveau.

Drafté en 2004 par Dallas à la 50e position mais échangé dans la foulée à Houston, Spanoulis aura disputé une seule saison NBA, avec les Rockets justement en 2006/07. Le meneur/arrière grec a surtout écrit sa légende entre le Panathinaikos (4 saisons) et l'Olympiakos où il est installé depuis 2010. Avec le club du Pirée, il est d'ailleurs devenu le meilleur passeur et marqueur de l'EuroLeague, respectivement en mars 2018 et janvier 2020. Spécialiste du tir à 3 points, Spanoulis a aussi porté son pays vers de fantastiques victoires, à l'image du succès renversant de la Grèce face aux États-Unis (101-95) à la Coupe du Monde 2006. Ce soir-là, il avait inscrit 22 points.

Le meneur/arrière à la grande science du jeu détient un incroyable palmarès : triple vainqueur de l'EuroLeague (2009, 2012, 2013) tout en étant à chaque fois élu meilleur joueur du Final Four, MVP de la compétition en 2013, septuble champion national (2006, 2008, 2009, 2010, 2012, 2015, 2016), quadruple vainqueur de la Coupe nationale (2006, 2008, 2009, 2011) et élu dans le 5 majeur de l'EuroLeague en 2012, 2013 et 2015. Sous le maillot de la sélection nationale, il a été un des hommes forts de la victoire à l'Euro 2005, décroché une médaille d'argent au mondial en 2006 et enfin nommé dans le 5 majeur du Championnat d'Europe 2009.