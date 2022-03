La Lettonie accueillera la phase finale de l'EuroBasket 2025, l'Ukraine en salle d'attente

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : FIBA

Pour la première fois depuis... 1937, et le sacre de la Lituanie lors du deuxième championnat d'Europe de l'histoire, la couronne continentale se disputera à Riga en 2025. Lors d'un congrès ce mardi, la FIBA Europe a confirmé que la Lettonie serait le pays hôte de la phase finale de l'EuroBasket 2025, en plus d'un groupe.

La nation balte est l'un des partenaires privilégiés de la FIBA : au cours des quinze dernières années, douze compétitions FIBA se sont déroulées à Riga, capitale dotée d'une salle de 11 000 places. En 2018, Filip Petrusev et la Serbie y avaient été sacrés champions d'Europe juniors tandis que l'équipe de France y a échoué en finale de la Coupe du Monde U19 l'été dernier. La Lettonie avait également accueilli une phase de poule de l'EuroBasket 2015.



L'Arena Riga lors de la finale du championnat d'Europe U18 2018

(photo : FIBA Europe)



Aux côtés de la Lettonie, la Finlande et Chypre accueilleront également une phase de poule de ce championnat d'Europe 2025. Profitant du retrait de la candidature hongroise et de l'exclusion de la Russie, l'île méditerranéenne vivra une grande première tandis que la flamboyante Hartwall Arena d'Helsinki avait déjà été mise à contribution en 2017.

Des discussions exclusives avec l'Ukraine jusqu'en novembre 2022

Enfin, dix ans après s'être vu retirer l'organisation de l'EuroBasket 2015 pour des raisons politiques, l'Ukraine espérait accueillir un groupe de l'édition 2025. Une candidature évidemment en suspens depuis l'invasion russe mais qui n'est pas écartée par la FIBA... « Après avoir pris en considérations les circonstances difficiles et les challenges affrontés par le pays, et en signe de solidarité avec la fédération et la communauté ukrainienne de basket, nous avons décidé de poursuivre les discussions exclusives pour l'accueil du 4e groupe jusqu'en novembre 2022 », a déclaré la FIBA. En septembre 2021, le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'était notamment entretenu avec le patron de la FIBA Europe, Turgay Demirel, afin de lui assurer que son État mettrait tout en œuvre pour répondre aux exigences imposées par l'organisation d'un tel évènement.

Pour rappel, Cologne, Tbilissi, Milan et Prague accueilleront les quatre poules du championnat d'Europe 2022, tandis que la phase finale se déroulera à Berlin.