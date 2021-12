La Liga ACB convoque une Assemblée Générale face à la recrudescence de l'épidémie

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : ACB Photo M Henriquez

De Madrid à Manresa en passant par Valence, l'Espagne et la Liga ACB sont durement touchées par les cas de COVID-19. Selon El Mundo Deportivo, la Liga ACB a programmé une réunion d'urgence le 27 décembre prochain pour discuter de cette situation de crise. Elle aura pour but d'évaluer les risques et anticiper au mieux la suite des évènements.

L'une des premières victimes de cette recrudescence pourrait être la Copa del Rey. Programmée en février à Grenade, la compétition pourrait être jouée en huis clos partiel, alors que les places se vendent en ce moment même. Le deuxième problème serait la fin prématurée de la saison. La Ligue a peur que la phase aller du championnat ne puisse pas aller à son terme et qu'elle ne puisse pas désigner les huit équipes les mieux classées, au pourcentage de victoires, comme lors de l'exercice précédent.