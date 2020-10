La Liga Endesa désormais disponible sur Fanseat

Diffuseur notamment du championnat de France de hockey-sur-glace, la plateforme Fanseat s'attaque désormais au basketball. Celle-ci, accessible moyennant un abonnement de 10€ par mois, retransmet désormais les rencontres de Liga Endesa, la première division espagnole, en plus des championnats lituaniens et danois. Les rencontres sont commentées en anglais pour le moment.

