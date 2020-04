La Liga Endesa en pause jusqu'au 31 mai, avant un tournoi final à 12 ?

La Ligue Nationale de Basket s'est adaptée aux directives gouvernementales en suspendant la saison 2019/20 jusqu'en septembre prochain. De son côté, la ligue espagnole, la Liga ACB, prévoit toujours de terminer la saison 2019/20 avant la fin juin. Ainsi, la Liga Endesa (première division) n'est suspendue que jusqu'au 31 mai annonce Chema de Lucas.

Ensuite, les 12 premières équipes de la saison régulière (au moment de l'arrêt) pourraient se retrouver lors d'un tournoi final. Deux groupes de 6 seraient composés, les 2 premiers de chaque groupe s'affronteraient ensuite en demi-finales. Le champion 2020 serait le vainqueur de la finale. Ce tournoi pourrait se dérouler aux Îles Canaries.

Concernant les 6 autres équipes, leur saison serait terminée. Sans qu'il n'y ait de relégués en deuxième division.

