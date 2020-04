La Liga Endesa envisage de finir la saison sur un même lieu aux Îles Canaries

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : FIBA

L’Espagne est le deuxième pays européen le plus touché par la pandémie du coronavirus, derrière l’Italie. Toutefois, selon le média espagnol El Mundo Deportivo, la Liga Endesa envisage toujours de terminer la saison 2019/20. Pour cela, elle étudie différent scénario. Comme l'envisage l'EuroLeague, elle imagine ainsi conclure l'exercice en cours sur un lieu unique, aux Îles Canaries. Pourquoi là-bas ? Car c’est à cet endroit que le nombre de cas et décès est le plus bas d’Espagne avec moins de 2 000 personnes infectées.

La suite du championnat serait organisée sous la forme d’une série éliminatoire de 16 équipes, sans l’Estudiantes et Fuenlabrada (qui resteraient toujours dans l'ACB la saison prochaine), mais avec des matchs à huis clos et une couverture télévisée complète de Movistar.

Rien n’est certain, mais une décision pourrait advenir de la réunion de l’ACB au lundi 20 avril. Une solution qui permettrait ainsi à la ligue et aux clubs de réduire un maximum l’impact économique de cette crise.