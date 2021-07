La liste des 12 Nigérians sélectionnés pour les Jeux olympiques, Chima Moneke coupé

À L'ÉTRANGER

Le sélectionneur du Nigéria, Mike Brown, a officialisé ce mardi 20 juillet la liste des 12 joueurs nigérians retenus pour disputer les Jeux olympiques de Tokyo. Plus de la moitié du contingent provient de la NBA (8), dont les leaders Josh Okogie (Minnesota), Jahlil Okafor (Detroit Pistons) ou encore l'intérieur Precious Achiuwa (Miami). Le nouveau joueur de la Virtus Bologne, Ekpe Udoh (34 ans), sera bel et bien présent aux côtés de deux anciens joueurs de la première division française. L'ancien Manceau, Rouennais et Dijonnais Obi Emegano apportera son expérience et son shoot aux D'Tigers, alors que l'ex-Choletais Ike Nwamu (2020) a également éte choisi par l'ancien entraîneur de Cleveland.

L'ex-intérieur orléanais, transféré à la Manresa, Chima Moneke, auteur d'une belle saison, n'a pas été conservé. Il est le dernier coupé avec l'arrière Ike Iroegbu, joueur de Rouen (19,6 points, 2,6 rebonds et 3,9 passes décisives pour 30 minutes de temps de jeu en 13 matchs de Pro B) et de Chalon-sur-Saône en 2020-2021.

L'effectif du Nigéria pour les JO :